Comunidade representa Anchieta no Campeonato Quilombola do ES

A equipe de São Mateus já tem data para estrear no Campeonato de Futebol das Comunidades Quilombolas, no Espírito Santo. Dia 30 de junho, quando recebe em casa o time do Quilombo de Santa Luzia, do município de Laranja da Terra. O horário da partida ainda será definido.

Na primeira etapa da competição, a equipe de Anchieta também fará jogos contra o Araçatiba (Viana) no dia 7 de julho, Retiro (Santa Leopoldina) em 14 de julho e Alto Iguapé (Guarapari) no dia 21 de julho.

O Governo do Estado será o fornecedor de bolas, redes, arbitragem e dos uniformes de todas as equipes. O Campeonato de Futebol das Comunidades Quilombolas é organizado pela Coordenação Estadual das Comunidades Quilombolas do Espírito Santo e pelo Instituto de Políticas de Ações Comunitárias.