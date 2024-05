Futuro: estudantes conhecem tecnologias que tornarão a saúde melhor

Estudantes da Escola Estadual de Ensino Fundamental Bernardino Monteiro participaram do primeiro dia do Simpósio de Ciência e Tecnologia em Saúde – PROINTEC: saúde in foco, que acontece até esta quarta-feira (22), em Cachoeiro de Itapemirim.

Além de muita informação sobre as tendências para a saúde, os adolescentes também conheceram, de perto, tecnologias que cobtribuirão para melhorar a qualidade do sistema de saúde do Espírito Santo e do Brasil.

Por meio do Stand do Senac, por exemplo, os alunos puderam conhecer um Simulador de Ressucitação, que indica o ponto e posições corretas para realizar a manobra em caso de parada cardiorrespiratória.

Também tiveram acesso ao simulador de idade, onde é possível entender as condições e como lidar com as dificuldades de uma pessoa idosa.

Outra tecnologia foi no stand do CEET, que apresentou o Robô Castor, adpatado para dialogar e melhorar a interação de pessoas que têm o Transtorno do Espectro Autista.