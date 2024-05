Sistema de saúde e paciente ganham com descentralização da assistência

O Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde: PROINTEC – Saúde in Foco trará para o centro das discussões a gestão da jornada do paciente e a descentralização da assistência. O tema será abordado pelo médico Gabriel Rangel.

O evento, que acontece nos dias 21 e 22 de maio, no Jaraguá Tênis Clube, em Cachoeiro, é gratuito.

“É algo inovador no sistema de saúde do ponto de vista geral. Basicamente, a gente vai cuidar do paciente no período em que ele está em domicílio, que ele está na sua casa, no seu dia a dia. Só que de forma intencional, de forma organizada, dentro de um planejamento”, explica.

A descentralização da assistência não só representa ganhos para o paciente, mas também para o sistema de saúde, que termina sendo aliviado.

“Eu não preciso, necessariamente, concentrar todos os doentes, por exemplo, em uma unidade básica ou mesmo em um hospital. Como a gente cuida de forma individual, através de ferramentas de monitoramento, de relacionamento remoto, permite que a gente tenha o cuidado completamente descentralizado do ponto de vista de sistema de saúde, mas extremamente centralizado no ponto de vista do indivíduo”, afirma Rangel.

Gestão da jornada do paciente

A proposta da gestão da jornada do paciente é exatamente cuidar de todo o período que ele esteja longe de um sistema de saúde, mas que precisa de apoio para conseguir alcançar as metas e planos e, consequentemente, promover saúde.

“Isso faz com que descentralize demais a saúde, porque a gente está cuidando do indivíduo durante o seu dia a dia, durante a sua jornada”, relata.