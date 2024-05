Hailey Bieber anuncia que está grávida de Justin Bieber com vídeo; assista

Hailey Bieber e Justin Bieber anunciaram na quinta-feira (9), que estão esperando o primeiro filho. A informação foi divulgada através das redes sociais do casal.

Amigos, celebridades e seguidores celebraram a notícia. “Eu amo muito vocês”, escreveu Kim Kardashian. “Parabéns, eu estou muito animada”, comentou um internauta.

No último mês, fãs especularam que a modelo estivesse grávida após ela ser vista usando roupas largas e com o umbigo “para fora”, característica de mulheres gestantes.

Nas fotos, o cantor aparece com a mão na barriga da sua mulher, que usa um vestido branco, evidenciando a gravidez. De acordo com a revista People, os dois aproveitaram a sessão de fotos para renovar seus votos.

Justin Bieber e Hailey Bieber se casaram em 2018, em uma cerimônia intimista em um hotel na Carolina do Sul, nos Estados Unidos.

