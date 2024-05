Homem é encontrado morto dentro de veículo em Castelo

Um homem foi encontrado morto dentro de um carro na localidade de Monte Alverne, zona rural de Castelo, município no Sul do Espírito Santo, na manhã desta quarta-feira (22).

Segundo informações da Polícia Militar, em conversa com um solicitante, ele informou que teria passado pela região duas vezes e estranhado que o carro estava parado no mesmo local. Neste momento, ele abriu a porta do veículo e viu o corpo da vítima enrolado em um cobertor. Nisso, o morador acionou a guarnição.

Os policiais estiveram no local e identificaram que a vítima apresentava ferimentos na cabeça e uma perfuração por arma de fogo. O corpo foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

A Polícia Civil informa que o caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia (DP) de Castelo. Até o momento, nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, no momento. A Polícia Civil destaca que a população tem um papel importante nas investigações e pode contribuir com informações de forma anônima através do Disque-Denúncia 181, que também possui um site onde é possível anexar imagens e vídeos de ações criminosas, o disquedenuncia181.es.gov.br. O anonimato é garantido e todas as informações fornecidas são investigadas.