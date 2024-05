Hospital Evangélico de Cachoeiro realiza mais uma captação de órgãos

Na primeira quinzena de maio, o Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (HECI) captou seis córneas, um fígado e dois rins, beneficiando nove pessoas. A retirada dos órgãos foi realizada por uma equipe de captação enviada pela Central Estadual de Transplantes do Espírito Santo (CET-ES).

Entre janeiro e maio deste ano, foram feitas dezoito captações de órgãos/tecidos, beneficiando dezoito pessoas que estavam na fila de transplante.

Segundo Cristiane Bittencourt, enfermeira coordenadora da Comissão Intra-hospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante (CIHDOTT/HECI), a participação da família é fundamental nesse processo. “Mesmo enfrentando um momento de perda e dor, os familiares conseguem transformar a tristeza em um gesto de amor e solidariedade, permitindo que outras vidas sejam salvas com a doação de órgãos”. Ela acrescenta, “todos os procedimentos são realizados com total segurança para garantir que os órgãos cheguem a tempo ao paciente que será transplantado”.

De acordo com dados do Sistema Nacional de Transplantes (SNT) do Ministério da Saúde, do Governo Federal, 1.260 pessoas aguardam por transplante de órgãos e córneas no Espírito Santo, sendo 1.228 na fila de espera especificamente por um transplante de córneas. Este alto número pode ser reduzido com trabalhos e ações de conscientização, afirma a enfermeira.

Captação de órgãos: referência em córneas

O HECI é uma referência em captação de córneas no sul do estado, somente neste ano foram captados dezoito órgãos/tecidos, sendo doze córneas. O processo de doação de órgãos é iniciado pela CIHDOTT do HECI, que atua desde a identificação do potencial doador, acolhimento e abordagem aos familiares, até a captação dos órgãos realizada por uma equipe especializada.

A doação de órgãos é importante para aqueles que estão na fila de espera, possibilitando a continuidade da vida. A doação é um ato de amor. Seja um doador de órgãos. Comunique sua família.