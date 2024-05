Imprudência? Especialista explica acidente que matou motociclista

O acidente grave que tirou a vida da motociclista Elizana Sabino Santana Teixeira, de 44 anos, levantou bastante questionamentos nas redes sociais na tarde desta terça-feira (14). Afinal, quem estava errado no trânsito? A motociclista ou o motorista do carro?

O agente de Trânsito e Gerente de Fiscalização e Operação de Trânsito de Cachoeiro, Gilmar Coutinho, explicou que o acidente foi ocasionado pela imprudência no trânsito. “A sinalização não permitia ultrapassagem no local e que por não observar a sinalização proibitiva, a levou a conduta imprudente em forçar a ultrapassagem, o que resultou no acidente fatal”, explicou.

Gilmar disse ainda que neste trecho em que aconteceu o acidente não é permitido realizar ultrapassagens. “Ali é proibido realizar ultrapassagens, uma vez que não existe linhas pontilhadas e placas de sinalização para a ultrapassagem”, ressaltou.

Contudo, ressalta que realizar ultrapassagens em local proibido causa sérias consequências. “A multa por ultrapassagem em faixa contínua é gravíssima com 7 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), com valor multiplicado por 5, dando um total de R$ 1.467,35”.

E aos motociclistas, ele deixa um alerta: “é proibido realizar ultrapassagens seja dentro da cidade ou fora dela, os chamados “corredores”, entre os veículos de pequenos e grandes portes” Disse ainda que não cabe à Prefeitura a sinalização e fiscalização da via por ser rodovia federal BR-393, cuja competência para manutenção e sinalização é do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Já a Prefeitura de Cachoeiro informou que a rodovia é estadual e por isso, fica a competência do Departamento de Estrada e Rodagem (DER) e fiscalização por parte da Polícia Militar.