Motociclista morre em acidente grave com carro e caminhão em Cachoeiro

Uma motociclista de 44 anos morreu em uma grave acidente entre uma moto, um carro e um caminhão na avenida Rui Pinto Bandeira, que liga Cachoeiro de Itapemirim ao município de Atílio Vivácqua, na manhã desta terça-feira (14).

Segundo informações da Polícia Militar, o condutor de 46 anos, do Fiat Uno, de cor branco, relatou aos militares que seguia na via, sentido ao centro de Cachoeiro, quando escutou a moto lixando pneu e colidindo na traseira do carro e a motociclista caindo na contramão, sendo atropelada pelo caminhão em seguida.

Na queda, a motociclista cai e o caminhão acaba passando com as rodas por cima da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O caminhoneiro de 43 anos e o motorista do veículo de passeio, de 46 anos, realizaram o teste do bafômetro, que deu negativo em ambos para o consumo de álcool.

A perícia foi acionada e o corpo da vítima, uma mulher de 44 anos, foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Sobre o acidente, a PC informou que a ocorrência está em processo de confecção pela Polícia Militar para posterior encaminhamento ao plantão vigente da Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim. Somente após a ocorrência ser entregue e a finalização das oitivas, teremos mais informações sobre os procedimentos adotados pelo delegado da Central de Teleflagrante.