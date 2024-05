Indivíduo é preso após tentar vender drogas para policial militar

Na noite de ontem (10), por volta de 21:00, dois homens receberam voz de prisão por tráfico de entorpecentes. O fato aconteceu na rua Primo Luiz Batista, em Atílio Vivácqua. Tudo começou quando um deles tentou vender drogas para um policial militar que estava de folga no momento.

O PM estava indo para a academia, em sua folga, quando visualizou a ação de um indivíduo que entregava sacolas plásticas para diferentes pessoas e recebia dinheiro. Após ver a cena se repetir algumas vezes, o policial se aproximou. Chegando perto, o suspeito ofereceu maconha para o PM e disse que restava as últimas unidades.

Em seguida, o tenente se identificou como policial militar e deu voz de prisão. Após isso, fez contato com a equipe de serviço , que de imediato prosseguiu ao local e realizou a abordagem. Na busca pessoal feita pelo soldado foi encontrado cinco buchas de substância similar à maconha, uma carteira preta com documentos pessoais e um celular.

Depois da voz de prisão, o primeiro indivíduo indicou que em sua residência haveria mais drogas. A equipe seguiu para o local, onde estava um segundo suspeito. Ao ver a polícia se aproximar, o segundo indivíduo arremessou uma caixa de papelão pela janela. A caixa foi recuperada e nela havia 302 pedras de substância semelhante a crack e cinco buchas de maconha, prontas para serem comercializadas.

Também foi encontrado o total de 250,00 em notas fracionadas. De acordo com a PM, os dois indivíduos já tinham passagem pela polícia por envolvimento com o tráfico de drogas da região. Eles foram encaminhados para a 7ª delegacia regional de Cachoeiro de Itapemirim.

