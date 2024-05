Inovação no SUS: prontuário eletrônico já é uma realidade em Cachoeiro

A inovação já faz parte da saúde pública de Cachoeiro de Itapemirim. Entre as ações que confirmam essa realidade é o prontuário eletrônico, que contribui, de forma significativa, para agilizar o trabalho dos profissionais de saúde e proporcionar mais segurança quanto aos dados dos cidadãos.

“O município conta com 32 unidades básicas e todas elas têm o prontuário eletrônico instalado. Isso é uma inovação. A gente começou bem pequeno, com uma unidade, depois foi implantando, foi melhorando, implementando, treinando os profissionais para lidar com o sistema e hoje nós estamos com prontuário eletrônico em todas as nossas unidades básicas de saúde”, explicou a subsecretária municipal de Atenção Primária de Cachoeiro, Maruska Mesquita.

O equipamento foi apresentado, nesta terça-feira (21), durante o Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC: Saúde In Foco, que acontece até esta terça-feira (22), no Jaraguá Tênnis Club.

“O nosso município ele vem desenvolvendo novas tecnologias para a melhorar a qualificação do atendimento ao usuário do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje a gente trouxe o expositor do prontuário eletrônico do cidadão, que é prontuário que está em todas as unidades básicas de saúde”, afirma a subsecretária.

Além da agilidade, o prontuário eletrônico também possibilita gerar um consolidado de relatórios, dando subsídios para poder traçar estratégias.

“Antes, aquele dado que era no papel, que agente não conseguia somar, consolidar, hoje a gente tem um sistema que junta tudo e emite os relatórios. A gente consegue através do prontuário eletrônico ter a cesso a muitas questões de dentro do território que antes a gente não tinha, porque tinha que perder tempo para contabilizar”, relata Mesquita.