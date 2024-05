Inscrições para uma das maiores feiras de rochas do mundo; veja

A Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) levará empresas brasileiras de rochas naturais para a Feira Internacional de Comércio de Pedras, Design e Tecnologia – Marmomac 2024. O evento será realizado em Verona, Itália, entre os dias 24 e 27 de setembro. Interessados poderão se inscrever até o dia 27 de maio. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas aqui!

Leia também: Acumulou! Mega-Sena não tem ganhador e prêmio vai a R$ 25 milhões

A missão está sendo organizada com o apoio do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas), por meio do projeto setorial It’s Natural – Brazilian Natural Stone, e do Ministérios do Desenvolvimento, Industria, Comércio e Serviços (MDIC) e das Relações Exteriores (MRE), além do Consulado-Geral do Brasil em Milão.

Para a agenda, a Agência convida empresas produtoras e/ou exportadoras de rochas naturais em chapas (recortados e acabados), granitos e rochas similares, mármores e travertinos, quartzitos, ardósias, pedras naturais e demais rochas ornamentais análogas que desejem aumentar as exportações brasileiras do setor.

Levará vantagem no ranqueamento a empresa que:

Contar com mulheres em posição de liderança

Ter a matriz da empresa localizada nas regiões Norte ou Nordeste do país

Ter exportado diretamente no período de 2022 e/ou 2023

Possuir certificação de adoção de práticas sustentáveis e de impacto positivo com reconhecimento internacional

Ter participado da Marmomac 2023 no Pavilhão Brasileiro

Ter exportado para a Europa em 2023

Possuir ferramentas de comunicação digital em língua estrangeira

Além do stand no pavilhão brasileiro, as empresas selecionadas terão direito a um webinar pré-feira, a espaços de networking coletivos e a participação no catálogo oficial da feira.

Clique aqui para ler o regulamento completo!

Marmomac 2023

Plataforma de negócios gigantesca, a Marmomac é uma feira mundial dedicada à cadeia produtiva das rochas naturais, abrangendo desde a pedreira ao produto processado, além de tecnologias, máquinas e ferramentas. Originada em um dos principais distritos italianos para extração e processamento de pedra natural, tornou-se em pouco tempo o principal hub internacional do setor.

Em 2023, a Feira acolheu mais de 1.500 expositores de 54 países e recebeu cerca de 47 mil visitantes de 138 países. O Pavilhão Brasileiro ocupou uma área de 1.000 m² onde estiveram 43 empresas, que fecharam US$ 10,29 milhões em vendas imediatas, com expectativa de outros US$ 35 milhões em negócios para os 12 meses subsequentes.

Serviço

Marmomac 2024

Quando: de 24 a 27 de setembro de 2024

Onde: Verona, Itália

Inscrições: até 27 de maio; clique aqui!

Regulamento: clique aqui!