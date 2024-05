Isabella Santoni se casa com o empresário milionário Henrique Blecher

Isabella Santoni e o empresário Henrique Blecher se casaram no domingo (12). A notícia foi dada pela atriz por meio de suas redes sociais, onde ela publicou uma série de fotos da cerimônia civil.

“Casamos no civil! Início da celebração oficial desse amor! Sr. & Sra. Blecher”, escreveu ela na legenda. Em uma segunda publicação, a artista ainda postou um vídeo com detalhes do evento: “Ainda processando o que foi esse dia!”.

Isabella e Henrique assumiram o relacionamento em novembro de 2023 e revelou que estava noiva já em abril deste ano.

Henrique é um empresário de 47 anos, nascido no subúrbio do Rio de Janeiro. É formado em Direito e mestre em filosofia do Direito, além de ser ex-CEO da Bait, uma incorporadora vendida por cerca de R$ 180 milhões, segundo o Valor Econômico. Se tornou CEO da Gafisa, a empresa que comprou seu antigo negócio e, menos de um ano depois, deixou o cargo e fundou uma plataforma de inteligência e investimento focada no mercado imobiliário.

Já foi casado com a atriz Emanuelle Araújo e tem duas filhas de relacionamentos anteriores, Nina, de 18 anos e Vitória, de 3.

Isabella Santoni ficou famosa por seu papel como Karina em Malhação, em 2014. Fez participações também nas novelas A Lei do Amor, Orgulho e Paixão e na série Dom, da Prime Vídeo. Atualmente está na quarta temporada de A Divisão, série original Globoplay.

Estadao Conteudo