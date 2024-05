Luana Piovani critica apoio de Neymar a privatizações do litoral

Luana Piovani publicou um vídeo nesta terça-feira, 28, de Laila Zaid, em que ela comenta sobre a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias, algo já apoiado pelo jogador de Neymar publicamente e aproveitou para criticar o fato dele ser ídolo no País.

“Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, escreveu a atriz no post.

No vídeo de Laila, ela explica a PEC, que voltou a ser discutida essa semana, quer transferir terrenos do litoral brasileiro, de domínio da Marinha atualmente, para Estados, municípios e propriedades privadas. Em certo momento, Luana cita o atleta que já fez um vídeo apoiando a proposta.

A PEC foi aprovada em fevereiro de 2022 na Câmara dos Deputados e estava parada na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado desde agosto do ano passado.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.