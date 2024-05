Lula se reúne com ministros para discutir ações de recuperação para o RS

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, teve reunião, na manhã desta segunda-feira (6), com ministros para tratar de ações do governo federal para a recuperação do Rio Grande do Sul. Ainda nesta segunda, a gestão prevê anúncios de auxílio ao Estado.

A reunião ocorreu fora da agenda da Presidência da República e reuniu, dentre outras autoridades, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, da Casa Civil, Rui Costa, do Planejamento, Simone Tebet, das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, e da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias. Mais cedo, Rui Costa havia se reunido com representantes da Fazenda, Planejamento, SRI e AGU para tratar do tema.

LEIA TAMBÉM: Parlamentar aponta mais autonomia para “Carnaval de Rua” no ES

Inicialmente, estava prevista a participação de Lula em evento de assinatura de convênios entre Itaipu Binacional, governo do Pará e prefeitura de Belém para a cidade sediar a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima, a COP 30, em 2025. Contudo, a presença do presidente foi cancelada para tratar dos encaminhamentos da situação do Rio Grande do Sul.

Em publicação no X, antigo Twitter, Lula disse que a reunião desta segunda com ministros tratou das “ações de recuperação para o Rio Grande do Sul, assim como o que precisa ser feito para a reconstrução do Estado quando for possível, com todas as pessoas resgatadas e quando a água estiver baixando”.

“Estamos também com os ministros Paulo Pimenta e Waldez Góes, que seguem no Rio Grande do Sul, e todo o trabalho das Forças Armadas no resgate de milhares de pessoas nessa emergência no Rio Grande do Sul”, escreveu o chefe do Executivo.

As chuvas que atingem o Estado estão provocando paralisações nos serviços de água, energia e telefonia, bem como danos nas rodovias e alterações no tráfego, de acordo com informações compiladas pelo governo estadual em boletim das 18h deste domingo, 5.

De acordo com o registro, 854.486 pessoas estão sem abastecimento de água, segundo informou a Corsan. O montante equivale a 27% do total de endereços atendidos pela concessionária.

Estadão Conteúdo