Luto: morre ex-prefeito de Cachoeiro Roberto Valadão

Morreu nesta quarta-feira (22), o ex-prefeito de Cachoeiro Roberto Valadão, aos 85 anos. A informação foi divulgada pela Câmara Municipal.

Ele deixa cinco filhos: Gláucia, Glauber, Roberta, Juliana e Helena Valadão, que trabalha na Assessoria da Presidência do Poder Legislativo da cidade.

“É com pesar que informamos o falecimento do ex-prefeito desta cidade o sr. Roberto Valadão. Um bravo lutador e ícone da nossa política, o qual deixa um grande legado”.

Ainda não há informações sobre o velório.

LEGADO

Valadão contribuiu com o desenvolvimento do Espírito Santo como deputado estadual, de 1979 a 1983, e no Congresso Nacional, como deputado federal, onde legislou por dois mandatos.

Em Cachoeiro, o ex-prefeito também comandou o Poder Executivo por duas vezes, de 1983 a 1989 e de 2005 a 2008, consagrando-se como um dos prefeitos que mais contribuíram para o progresso do município.