Aprovada política de proteção para conselheiro tutelar

Os deputados aprovaram nesta segunda-feira (20), na Assembleia Legislativa (Ales), o Projeto de Lei (PL) 269/2024, de autoria do Delegado Danilo Baiense (PL), que institui a Política Estadual de Proteção aos Conselheiros Tutelares do Espírito Santo.

Na fase dos pronunciamentos, o parlamentar subiu à tribuna para falar um pouco sobre a iniciativa, que pretende garantir a segurança dos conselheiros e melhores condições para o desempenho das atividades deles. Também alertou para os riscos que esses profissionais passam no exercício de suas funções, citou a falta de condições de trabalho adequadas e os baixos salários.

“Eles lidam diretamente com situações de vulnerabilidade e violência infantil. Frequentemente se deparam com casos delicados que envolvem abuso, negligência, exploração e outras formas de violência contra crianças e adolescentes. Essas situações podem colocar os conselheiros em contato com indivíduos perigosos ou em ambientes hostis”, frisou.

