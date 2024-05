Luto: morre o médico cirurgião Franklin Wilson Novaes

Faleceu no último domingo (5), o médico cirurgião Franklin Wilson Novaes, aos 83 anos. A informação foi confirmada pelo Hospital Evangélico de Cachoeiro de Itapemirim (Heci).

“Lamentamos profundamente o falecimento do Dr. Franklin Wilson Novaes. Pioneiro em cirurgia bariátrica no HECI, seu legado e contribuições marcaram a história em nosso Hospital. Nossas sinceras condolências aos familiares e à comunidade médica pela perda desse grande profissional e ser humano”, diz a nota publicada pelo hospital em suas redes sociais.

Dr. Franklin Wilson Novaes é pai da ex-prefeita de Mimoso do Sul, Flávia Cysne, que prestou homenagem em suas redes sociais.

“Esse dia, na minha razão chegaria, mas não imaginei que teria uma data real. Não queremos que aconteça. Hoje me despeço do meu pai herói. Minha fortaleza, meu conforto, orientador… a forma onde aprendi a receber o amor e entregar o amor. Não havia alguém mais amoroso que tenha feito parte de minha vida. Amor filus, único e especial. Amor que não se mede. Pai, o senhor cumpriu sua caminhada. Estou muito grata a Deus por ter você por esses 83 anos. Vai ser difícil entrar na nossa casa em Marataízes. Sentar na varanda onde você admirava o mar, sem você. Mas faremos. Faremos tantos encontros quanto possíveis. Contaremos as nossas histórias e vamos rir e nos emocionar. Pois seu legado para nós foi viver com alegria. Te amo para sempre”, postou Flávia.

O velório acontece no Cemitério Park, no bairro IBC, em em Cachoeiro de Itapemirim, e o sepultamento será em Muqui na tarde desta segunda-feira (6), em Muqui.