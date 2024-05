Macrodrenagem: trecho da Linha Vermelha será liberado neste sábado (4)

Para facilitar o fluxo do trânsito na área central da cidade, o trecho da avenida José Félix Cheim (conhecida como Linha Vermelha), que estava interditado por conta das obras de macrodrenagem, será liberado para veículos no fim da tarde deste sábado (4).

Metade do espaço viário do local será aberto para o tráfego, o que inclui, também, a passagem de veículos do transporte coletivo, uma vez que o ponto de ônibus temporariamente instalado na rua Coronel Francisco Braga será realocado para o seu local original, em frente ao Museu Ferroviário.

Além disso, a partir de segunda-feira (6), a rua Coronel Francisco Braga será temporariamente interditada, para início do assentamento das últimas galerias de concreto da região. A opção, para os condutores que seguem pela rua Bernardo Horta ou descem pela rua Basílio Pimenta, será utilizar o trecho liberado da Linha Vermelha, rumo aos seus destinos.

Obras continuam

As obras da nova rede de macrodrenagem em Cachoeiro de Itapemirim continuam avançando. Na Linha Vermelha, equipes estão atualmente concentradas na construção de um muro de contenção. Essa estrutura será fundamental para suportar a alocação das galerias de concreto em um trecho da via.

Os trabalhos também estão em andamento na rua Etelvina Vivacqua e na região central do município. Isso inclui a retirada de rochas para instalar as estruturas subterrâneas necessárias para a nova rede de macrodrenagem, que solucionará problemas históricos de alagamentos em diversos pontos da cidade, principalmente no bairro Nova Brasília.