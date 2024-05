Maiara se pronuncia após ‘bronca’ em fã durante show

Maiara e Maraisa tiveram que interromper seu show no Festival do Abacaxi, em Floresta do Araguaia, no Pará, na última sexta-feira (24). Durante a apresentação, as cantoras deram uma “bronca” em uma fã na plateia.

Na internet, boatos circularam de que Maiara teria sido chamada de “calango seco” e, por isso, repreendeu a mulher. No entanto, segundo ela, o motivo foi outro.

“Maiara se irritou com uma mulher que estava jogando coisas no palco e colocando as pessoas em perigo”, aponta um story compartilhado pela cantora. “Ao contrário do que vem sendo veiculado, o motivo da bronca dela não foi por algum apelido.”

“Obrigada por explicar”, escreveu Maiara.

No vídeo compartilhado pela artista, é possível ver a dupla falando sobre com a fã. “Não, mulher fazendo barraco em festa? Pelo amor de Deus, uma festa tão tranquila. A tal da cachaça, vou te falar, ela humilha”, diz Maraisa no trecho.

“Se você jogar alguma coisa mais para cima, você vai ser retirada da festa. Você está colocando as pessoas em perigo aqui. Faz para você ver, que eu vou te mostrar onde é seu lugar. Saia daqui. Vai fazer graça na sua casa”, completa Maiara.

Estadao Conteudo