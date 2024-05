Masculino da Copa Paraíso chega às semifinais; veja os confrontos

A modalidade masculino da Copa Paraíso de Futsal 2024 chega as semifinais. O campeonato vem agitando Cachoeiro de Itapemirim, e nesta quarta-feira (15), entrega mais dois jogos eletrizantes.

Leia também: Fifa anuncia primeira edição do Mundial de Clubes feminino para 2026

Restaram apenas quatro times no masculino, sendo eles: Master Bela Vista, Parada Obrigatória, Napoli e Wolfsburg BNH. Os quatro disputam uma vaga na grande final.

Final do feminino

A grande final da Copa Paraíso de Futsal, na modalidade feminino, já está definida. As meninas do Coronel Borges enfrentam o Prosperidade FC, nesta sexta-feira (17), às 19h. As finais das duas modalidades serão no mesmo dia.

Confira as semifinais da Copa Paraíso:

Semifinais do masculino

Master Bela Vista x Parada Obrigatória – quarta-feira (15), às 20h

– quarta-feira (15), às 20h Napoli x Wolfsburg BNH – quarta-feira (15), às 21h