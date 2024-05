Mecanismos contra enchentes podem servir de lição para tragédia do RS

Cidades-esponja, telhados verdes, diques extensos, túneis e reservatórios subterrâneos são algumas das soluções que países ao redor do mundo adotam para lidar com o desafio das enchentes e inundações. Embora haja lições valiosas e exemplos inspiradores que podem ser usados em Porto Alegre e em outras cidades brasileiras, especialistas ouvidos pelo GLOBO ressaltam a importância de cada local encontrar suas próprias soluções.

