Mega-Sena sorteia nesta terça (14) prêmio estimado em R$ 2,5 milhões

Nesta terça-feira (14), a Mega-Sena pode pagar R$ 2,5 milhões no concurso 2.724. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, nº 750, em São Paulo (SP), com transmissão ao vivo pelo canal da Caixa no YouTube e no Facebook das Loterias Caixa.

Também na terça-feira (14), serão sorteadas outras modalidades como Lotofácil, Quina Dia de Sorte e Timemania. Todos os concursos são transmitidos a partir das 20h e o calendário de sorteios de abril pode ser acessado no site.

Leia também: Cachoeiro: Simpósio reunirá grandes nomes da saúde; veja a programação

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas lotéricas de todo o país, no portal Loterias Caixa e no app Loterias CAIXA, além do Internet Banking CAIXA para clientes do banco. Uma aposta simples custa R$ 5.

No último concurso, sorteado no sábado (11), houve uma aposta ganhadora do Espírito Santo, que acertou seis números e levou R$ 46.726.380,41, o bolão de 22 cotas. Houve também 100 apostas que acertaram cinco números e ganharam R$ 38.633,40 e 6.090 que acertaram quatro números e ganharam R$ 906,24 cada.