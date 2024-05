Moradores flagram ônibus do Exército em meio à ‘guerra’ no Zumbi

Em meio à ‘guerra’ pela disputa por tráfico de drogas no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, moradores flagraram um ônibus diferente passando pelas ruas do bairro na noite da última terça-feira (7).

De acordo com a Polícia Militar, o ônibus que foi flagrado pelos moradores trafegando pelas ruas do bairro Zumbi era do Exército. Segundo a corporação, o coletivo passava pela avenida José Felix Cheim (Linha Vermelha), quando errou um desvio e entrou no bairro por engano.

Nos últimos dias, a criminalidade tem tomado força pela região do bairro Zumbi. Na última segunda-feira (6), criminosos fizeram um vídeo ostentando armas e efetuando disparos de arma de fogo em frente a escola municipal EMEB “Normília da Cunha dos Santos”. Por conta disso, as aulas no ‘Normília e na EMEB “Professora Idalina Cunha Moraes”, foram suspensas para a segurança dos alunos e dos funcionários.

Além disso, o Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do bairro Zumbi também ficou sem funcionamento. Guardas municipais e policiais militares estiveram no bairro fazendo escoltas e operações em buscas dos suspeitos.

Ônibus do Exército passando pelas ruas do bairro Zumbi na noite da última terça-feira (7) | Vídeo: Leitor/Aqui Notícias