Motorista é detido com drogas dentro de veículo no ES

Um homem, que conduzia um carro, foi detido após ser encontrado drogas no interior do veículo no bairro Jardim da penha, em Vitória, na madrugada do último domingo (5).

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 00h10, os policiais pereceberam o nervosismo do condutor e imediatamente realizaram a abordagem ao veículo.

No entanto, no banco do carona, os policiais avistaram três celulares que recebiam notificação a todo momento. Desconfiados, fizeram a abordagem ao veículo, onde no buraco no teto do carro, encontraram sete bolas grandes e 38 bolas pequenas de haxixe, 42 pinos de cocaína e R$550,00 em dinheiro.

Leia também: Itapemirim: corpo de bebê recém-nascido é encontrado em lixão

Sendo assim, o homem, que já possui passagem por porte de arma e tráfico, foi conduzido pela PM ao departamento policial.