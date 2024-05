Motorista que atropelou motociclista em Cachoeiro não é habilitado

O motorista do veículo que atropelou uma motociclista na avenida Franscisco Lacerda de Aguiar, no bairro Gilberto Machado, em Cachoeiro de Itapemirim, na manhã do último sábado (18), não é habilitado.

Segundo a Polícia Militar, a motocicleta Honda Biz, de cor branca, descia na rua Oswaldo Cruz, sentido ao bairro amarelo, momento em que o carro surge e acerta em cheio a motociclista. Na força do impacto, a vítima é arremessada para cima da calçada. Não tivemos acesso ao estado de saúde da vítima.

“Os dois afirmaram que o semáforo estava verde para eles! Porém, no vídeo é possível verificar que estava fechado para o carro!”, informou a PM em nota. Além disso, a PM disse que o veículo estava com a documentação atrasada, mas foi realizado o pagamento na hora e liberado para um condutor habilitado.

A Polícia Civil foi procurada para saber se o motorista foi autuado, mas até o momento não houve retorno.