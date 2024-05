Duas pessoas morrem em acidente grave na BR-101, em Presidente Kennedy

Duas pessoas morreram em um acidente grave envolvendo um carro de passeio e uma carreta no km 435,2 da BR-101, em Presidente Kennedy. O acidente aconteceu na noite do último domingo (19).

Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, o veículo Fiat Uno invadiu a contramão e bateu de frente contra a carreta que seguia no sentido contrário. O Centro de Controle Operacional da Eco101 informou que a ocorrência foi registrada às 21h22 do domingo. Duas pessoas morreram no local e uma terceira pessoa foi encaminhada em estado grave para o hospital.

A Eco101 informou ainda que para atendimento, foram acionados recursos operacionais da concessionária como: ambulância, guincho e viatura de inspeção, além da Polícia Rodoviária Federal, perícia da Polícia Civil e Instituto Médico Legal (SML).

O tráfego de veículos no local fluiu em pare e siga e às 23h36 houve interdição total para trabalho da perícia. A pista foi totalmente liberada à 1h23.