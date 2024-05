MST tenta invadir fazendas no Caparaó

O Movimento dos Sem Terra (MST) tentou, na tarde desta terça-feira (28), invadir uma fazenda no interior do município de Muniz Freire, na Região do Caparaó. Segundo informado pela Polícia Militar, os mesmos foram acionados com a informação de que um grupo de 40 pessoas estava prestes a invadir a fazenda São Domingos, localizada na localidade de Córrego União.

No local, a PM identificou um grupo de 20 pessoas, de forma pacífica, que aguardavam orientações para realizar a possível integração de posse. Ao verificar a documentação em mãos do superintendente substituto do Incra, o auto de imissão de posse assinado por ele e por um oficial de Justiça, confirmou que se tratava de posse emitida judicialmente por meio de processo legal. Porém, foi observado que a fazenda que deveria ser invadida não seria em Muniz Freire e sim no distrito de Trindade, em Ibitirama.

Após a confirmação de ter errado o local da invasão, o grupo se mobilizou em direção ao município de Ibitirama, para que na manhã desta quarta-feira (29), fosse realizada a ocupação de uma fazenda também denominada São Domingos, no município.

Por telefone, o proprietário da Fazenda São Domingos, em Muniz Freire, Weverton Machado, informou que sua fazenda é produtiva e reconhecida regionalmente.

Nas redes sociais, os deputados federais, Evair de Melo (PP) e Gilson Daniel (Podemos), repudiaram a tentativa de invasão frustrada pelos integrantes do MST em Muniz Freire e solicitaram aos órgãos de segurança e ao governo do Estado providências sobre a possível invasão no município de Ibitirama.