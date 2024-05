Motos roubadas são recuperadas no ES pela Guarda Municipal em 24 horas

Duas motocicletas foram recuperadas em 24 horas com ajuda da tecnologia e da Guarda Civil Municipal de Vitória, entre a segunda-feira (27) e terça-feira (28).

Uma equipe do Grupo de Apoio Operacional (Gaop) tentou encontrar o suspeito circulando com o veículo depois de serem contactados pela central de monitoramento. O veículo foi encontrado na Rua Placidino Passos, na Ilha do Frade, porém, o suspeito não foi localizado.

Na tarde da última segunda-feira (27), no mesmo horário, uma equipe foi acionada pela equipe da central de videomonitoramento. Com ajuda do cerco eletrônico, os operadores identificaram que uma motocicleta roubada estava circulando na capital. O veículo foi localizado pelos guardas na Praça Oito.

O condutor, ao ser questionado como adquiriu a motocicleta, alegou que havia comprado por R$900,00. Ele já possui uma passagem por receptação de produto ilícito, já foi preso duas vezes por violência contra mulher e mais uma por conduzir veículo sob efeito de álcool.

Sendo assim, ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Vitória. As duas motocicletas foram recolhidas para o pátio autorizado.