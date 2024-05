Mulher e bebê morrem após ser atropelada por carro em Cachoeiro

Uma mulher, que estava grávida, e o bebê morreram após serem atropelados por um carro na Rodovia ES-482, no bairro Duas Barras, em Cachoeiro de Itapemirim, na noite do último sábado (4).

Segundo informações da Polícia Militar, uma testemunha contou aos militares que escutou uma pessoa gritar por socorro e, em seguida, ouviu um barulho de arrancada brusca de pneus. O homem disse que foi até o portão de sua residência e, no momento em que olhou para a via, escutou um outro barulho de impacto e viu o atropelamento.

Em conversa aos militares, o condutor do veículo explicou que estava trafegando na Rodovia ES-482, quando viu uma mulher sentada no centro da via com as duas mãos levantadas, mas não conseguiu acionar os freios a tempo e acabou atingindo a mulher. O Corpo de Bombeiros esteve no local e atestou o óbito dela do bebê. O motorista, de 33 anos, realizou o teste do bafômetro que deu negativo. Ele foi conduzido à 7ª Regional de Cachoeiro de Itapemirim.

Sobre o caso, a Polícia Científica (PCIES) informou que os corpos das vítimas, a mulher e o natimorto, foram encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim, para ser feito o exame cadavérico, que irá identificar a causa da morte.

Já a Polícia Civil disse que o motorista do veículo foi conduzido à 7ª Delegacia Regional de Cachoeiro de Itapemirim, onde foi ouvido e liberado em conformidade com o previsto no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo a PC, esta medida foi adotada uma vez que o motorista permaneceu no local do acidente e não havia indícios de cometimento de crime que justificassem a prisão em flagrante. O caso seguirá em investigação.