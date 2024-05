Neymar se revolta com Luana Piovani após críticas da atriz

Neymar se revoltou com a atriz Luana Piovani na quinta-feira (30), após a artista ter gravado críticas contra o atleta. Luana o chamou de “péssimo cidadão e pai”, em uma sequência de stories no Instagram ao abordar a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) de privatização das praias.

O nome de Neymar passou a ser associado à PEC após um acordo do jogador com a incorporadora Due, que pretende construir o ‘Caribe Brasileiro’ no Nordeste. Em contato com o Estadão, a assessoria do atleta reforçou a nota da incorporadora, que disse que o projeto não terá impacto com a PEC.

Após as publicações de resposta do jogador, Luana republicou uma série de postagens em apoio a ela. “Contra fatos, não há argumentos”, escreveu a atriz, também em um story no Instagram.

“Acho que abriram a porta do hospício e ‘soltou’ uma louca (sic) que não solta o meu nome da boca”, iniciou o jogador em vídeos gravados nos stories da rede. “Acho que ela está querendo alguma coisa comigo. Não tira o meu nome da boca, é incrível.”

Na sequência, Neymar disse que Luana “era uma ótima atriz”, mas completou: “Agora, vou ‘enfiar’ um sapato na sua boca antes de falar m****”. O jogador, então, abordou os comentários da artista sobre seu caráter e a paternidade.

“Quer falar do meu caráter? Você nem me conhece. Não sabe de onde eu vim e nem o que eu passei”, afirmou o jogador. “Quer falar dos meus filhos? Não estou te entendendo, nunca falei nada dos seus filhos, sempre tratei seus filhos muito bem. E, por sinal, eles me adoram.”

O jogador completou: “Se você quiser o telefone das mães dos meus filhos, eu te passo. Não tem problema nenhum. Pergunta para elas se sou um mau pai.”

Neymar, então, mencionou a idade da atriz para dizer que ela “está querendo ‘lacrar’ na internet”.

Por fim, o atleta publicou um story escrito em que mencionava o nome de Luana diretamente. “Cansado de ficar escutando um monte de m**** de gente que não sabe o que eu vivo nem o que passei. … Luana está cheia de filho aí (sic), cheia de trabalho. Vai cuidar da sua vida”, disse.

O que diz Luana Piovani

Após as publicações do jogador, Luana republicou uma série de publicações em apoio a ela. Em um dos stories, ela escreveu: “Sei que todos estão esperando ‘a gostosa aqui’ responder o ‘sem vocabulário e limítrofe’, mas contra fatos não há argumentos.”

“Vou seguir ‘chique’ daqui, criando os meus filhos, fazendo meu esporte e criando meu stand-up”, completou a atriz. “Olha que assunto bom para virar piada no stand-up.”

Entenda o caso

Luana Piovani fez uma série de publicações no Instagram em oposição à PEC da privatização das praias e criticou Neymar.

O jogador fechou o acordo com a incorporadora Due para a construção de edifícios residenciais de alto padrão entre Alagoas e Pernambuco. A empresa nega que a PEC terá impacto para o empreendimento.

“Como consegue ser tão mau caráter? … Dá uma ‘puxadinha’ pela memória e pensa: ‘Você queria que a sua filha casasse com ele? Você queria que a sua filha tivesse um filho com ele?’. Talvez as pessoas que pensam na quantidade de dinheiro que ele tem digam ‘sim’, mas só uma mãe sabe que dinheiro nenhum ajuda na nossa exaustão mental”, afirmou a atriz.

Na sequência, a artista declarou que o jogador é “um péssimo exemplo como cidadão, pai, homem, marido e companheiro” e relembrou a traição dele a Bruna Biancardi durante a gestação da influenciadora. Na época, Neymar fez uma postagem com um pedido de desculpas.

“Pode ser que a mulher com quem ele esteja ache ele um ótimo pai, mas precisamos ter discernimento para entender que ela está vivendo uma fantasia”, disse. “Alguém que trai uma mulher durante a gestação não pode ser um bom pai, porque não está levando em consideração a mãe dessa criança. … Quando um pai faz mal para uma mãe, ele está fazendo mal para o filho.”

A artista já havia criticado o jogador pela PEC da privatização das praias na última terça, 28. “Meu sonho é que meus filhos esqueçam o Neymar, imagina se isso é ídolo?”, escreveu.

A proposta foi aprovada pela Câmara em 2022 e, atualmente, é discutida pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. A PEC transfere os “terrenos de marinha” para os ocupantes particulares mediante pagamento. A transferência de áreas ocupadas por Estados e municípios será gratuita.

Segundo especialistas, a decisão pode causar uma ocupação desenfreada da orla em um cenário de mudanças climáticas. Os defensores da proposta dizem que os objetivos são de facilitar o registro fundiário e gerar empregos.

Nota da incorporadora Due

“Garantindo a transparência das nossas comunicações, reforçamos publicamente que a responsabilidade ambiental e social são valores imutáveis dentro da nossa empresa e projetos. Cumprimos as mais rigorosas leis de proteção ambiental e realizamos projetos próprios de preservação do meio ambiente. Tais valores e práticas permanecem e permanecerão.

Nossos empreendimentos não sofrerão qualquer impacto, seja positivo ou negativo, com a PEC 03/2022, como levianamente imputado por algumas pessoas em seus canais de mídia social e replicado em alguns veículos de comunicação. Nos colocamos à disposição da sociedade, governos e clientes para mais esclarecimentos pelo email [email protected].”

