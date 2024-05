O que pode ser aprendido com as notícias sobre jogo de apostas

No fim do ano passado, o atual governo brasileito anunciou uma série de mudanças em regras das apostas esportivas online. De acordo com o Cardmates, o objetivo principal é regulamentar e tributar o setor de jogos de azar no Brasil. Medidas como esta integram um esforço mais amplo que tem como objetivo aumentar a arrecadação e dar mais força para combater a ilegalidade e a lavagem de dinheiro deste mercado.

As novas regras têm como promessa a transformação do cenário dos jogos de azar no Brasil. E a mudança vem sendo significativa tanto para operadores quanto para apostadores.

Operadoras de jogos de azar no Brasil em amplo crescimento

Com a nova taxa de implementação de 18% sobre a receita bruta das operadoras de jogos de azar online, as empresas se viram possibilitadas a formalizar e organizar o seu mercado. Antes das mudanças estabelecidas em dezembro do ano passado, havia pouca supervisão. Além disso, a legitimidade reconhecida pelo governo deu mais credibilidade às casas de apostas e também ao mercado de jogo de azar.

A receita é definida como o total apostado pelos jogadores menos os valores pagos em prêmios e o imposto que já foi recolhido. Essas medidas fazem com que o mercado do jogo do azar cresça cada vez mais. Os especialistas do portal Cardmates explicam que o maior receio dos jogadores brasileiros, era acerca da questão legal dos jogos.

Que de janeiro a abril deste ano, houve um aumento de 22% no número de apostas online. E não foi apenas isso que precisou ser alterado para que o mercado ficasse regulamentado.

As operadoras de jogos de azar precisaram estabelecer uma filial em solo brasileiro e cumprir com todas as obrigações fiscais e legais impostas a qualquer outro tipo de empresa no Brasil. O Cardmates explica ainda que todas as operadoras precisaram implementar medidas rigorosas de controle para prevenir o vício de jogos de azar online.

Especialistas avaliam a regulamentação dos jogos de azar como positiva

Os apostadores também foram beneficiados com as mudanças. Com a exigência de que os prêmios obtidos em jogos de azar sejam tributados na fonte, o jogo de azar fica mais transparente e traz mais igualdade dentro das operadoras de jogos de azar no Brasil.

Vale lembrar que esta regulamentação abrange outros tipos de jogos de azar online, como o pôquer. As últimas notícias sobre legalização dos jogos de azar no Brasil indicam que o governo analisa a possibilidade de autorizar o funcionamento também de cassinos e bingos. O principal benefício seria as novas vagas de trabalho.

Os especialistas do Cardmates explicam que a regulamentação oferece mais segurança jurídica para o setor além de atrair novas empresas estrangeiras para o Brasil. Além disso, com a questão legal em dia, fica mais fácil o combate a operações ilegais e sites que não oferecem a devida segurança para seus usuários.

Preocupação com a mudança

Sobre as preocupações a respeito do impacto da regulamentação dos jogos de azar no Brasil, os principais sites de notícias destacam as novas taxas e obrigações regulatórias sobre as empresas de pequeno porte. De acordo com eles, a competitividade dentro do mercado de jogos de azar online tende a ficar mais acirrada e podem eliminar pequenas empresas devido aos novos custos operacionais.

Mas, vale destacar que as mudanças nas regras dos jogos de azar online são uma tendência global. Os especialistas destacam que diversos países ao redor do mundo adotaram medidas semelhantes para que haja mais controle nas atividades de apostas. O objetivo principal é equilibrar os benefícios econômicos e impor a proteção aos consumidores e a sociedade em geral.

Por fim, o impacto causado pelos jogos de azar no Brasil só será sentido a longo prazo. O processo de regularização ainda está ocorrendo e ainda vai levar um tempo para se adequar. Mas, as últimas notícias sobre a regularização dos jogos de azar estão sendo acompanhadas de perto, o que deve trazer um mercado ainda mais dinâmico e práticas que estimulam o diálogo e a evolução.