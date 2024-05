Operação Corpus Christi 2024: PM reforçará a segurança durante o evento

A Polícia Militar preparou um reforço no policiamento ostensivo durante o período de 29 de maio a 2 de junho em todo o estado do Espírito Santo, quando será realizada a Operação Corpus Christi 2024.

De acordo com a Polícia Militar, as ações da PM estão voltadas nesse período de feriado prolongado para atender uma maior circulação de pessoas, especialmente nas áreas turísticas e comerciais capixabas, uma vez que em diversos municípios, costumeiramente, ocorrem manifestações culturais e religiosas, com a tradicional confecção de tapetes nas vias públicas em comemoração às festividades de Corpus Christi.

Além disso, nesses dias também será realizada a XXV edição da Caminhada “Os Passos de Anchieta”, evento que reconstitui a trilha percorrida pelo Padre São José de Anchieta e que anualmente tem atraído milhares de pessoas, as quais percorrerão uma rota aproximada de 100 quilômetros pelos municípios de Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta. O Festival de Alegre será outro grande evento que será realizado nesse período.

No plano de operação da Polícia Militar está previsto que o emprego de seus recursos seja direcionado aos locais e horários de maior aglomeração de pessoas, de modo a dissuadir potenciais ações criminosas e aumentar a percepção de segurança das pessoas nos diversos municípios capixabas.