Oportunidade! Open Atacado e Varejo está contratando em Cachoeiro

Open Atacado e Varejo, do Grupo Perim, localizado na Avenida Francisco Lacerda de Aguiar, está com vagas de emprego disponíveis em diversas áreas.

Leia também: Iniciativa está transformando a formação profissional no ES; confira

Disponibilidade de horário é o único requisito para conquistar seu novo emprego, uma vez que não precisa de experiência para conseguir a vaga.

Vagas

Benefícios

Para mais detalhes e candidatura, acesse: www.vemprotime.com.br e faça seu cadastro

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.