Iniciativa está transformando a formação profissional no ES; confira

O Governo do Espírito Santo, por meio da SECTI, apresenta o Formação Avançada, um programa revolucionário que visa aprimorar a qualificação dos profissionais capixabas, incluindo servidores públicos do Estado.

Com um foco incisivo na capacitação e aprimoramento, o Formação Avançada oferece um catálogo robusto de cursos certificados, que abrangem uma ampla variedade de áreas, desde Tecnologia da Informação, Negócios, Marketing e Design, até Saúde, ESG, Comportamento e Bem-Estar, Gestão Pública, Humanidades, Educação e muito mais.

Por que o Formação Avançada é único?

Diversidade de Cursos: Com mais de 10.300 cursos disponíveis, o programa abrange diversas áreas do conhecimento, atendendo a uma ampla gama de interesses e necessidades profissionais.

Instituições de Renome: Os cursos são oferecidos por mais de 250 instituições de destaque tanto nacional – como USP, Unicamp, ITA e Insper – quanto internacional, incluindo Stanford, Cambridge, Google e Meta.

Certificação Global: Além de ser totalmente gratuito, o Formação Avançada emite certificados reconhecidos mundialmente, agregando valor significativo ao currículo dos participantes.

Benefícios Adicionais: Para estudantes universitários, os certificados podem ser usados como horas complementares. Já para os servidores públicos, eles são contabilizados para progressão de carreira.

Uma iniciativa que beneficia a todos

O Formação Avançada não é apenas um programa de capacitação, mas uma estratégia do Governo do Espírito Santo para impulsionar o desenvolvimento profissional e econômico da região. “É uma resposta direta às demandas do mercado e às necessidades de nossos servidores. Estamos investindo no capital humano, garantindo que o Espírito Santo seja reconhecido como um centro de excelência e inovação”, afirma o Secretário Bruno Lamas.

Ao oferecer formação de alta qualidade, o programa contribui para a elevação do nível de especialização dos profissionais capixabas. Um servidor público que participa do programa, compartilhou: “Essa iniciativa está sendo essencial para qualificação do servidor público estadual. Parabéns aos envolvidos, estamos utilizando bastante para aperfeiçoar a entrega do serviço ao cidadão capixaba.”

Já uma profissional autônoma destaca: “Os cursos são muito interessantes. Em um mundo que a cada minuto se torna mais digitalizado, esses cursos se tornam cruciais para o desenvolvimento profissional.”

Essa iniciativa visionária demonstra o compromisso do Governo do Espírito Santo em investir no capital humano, fortalecendo a economia local e proporcionando oportunidades de emprego, crescimento e desenvolvimento para todos os profissionais do estado.

Como participar?

Para participar do programa é necessário ter mais de 14 anos e ser cidadão capixaba. As inscrições são feitas pelo formulário no site do Formação Avançada: https://formacaoavancada.universidades.es.gov.br

Rede Social https://www.instagram.com/formacao.avancadaes/