Oportunidade! Padaria contrata pessoas com e sem experiência em Cachoeiro

A Padaria Top anunciou a abertura de 150 vagas de emprego para a nova unidade que será aberta no bairro BNH. Com duas padarias em Cachoeiro de Itapemirim, a empresa anunciou por meio das redes sociais sua expansão com a inauguração de um megaempreendimento.

Sendo assim, a empresa está em busca de novos talentos. De acordo com a Top, as vagas são para diversos setores e níveis de escolaridade. Todas são destinadas ao preenchimento do quadro de colaboradores da nova padaria. A boa notícia é que há oportunidades para pessoas com e sem experiência.

Os cargos que exigem experiência são: cozinheiro (a), estoquista, açougueiro (a), padeiro (a) e pizzaiolo.

Já os cargos que não exigem experiência são os seguintes: auxiliar de limpeza, ajudante de padeiro, ajudante de confeiteiro, ajudante de cozinha, operador de caixa, balconista, promotor de vendas, repositor e garçom.

Os interessados em preencher uma as vagas disponíveis podem entregar o currículo em uma das unidades da Padaria Top, no bairro Gilberto Machado, Independência ou até mesmo no BNH. Além disso, o candidato também pode enviar o currículo para o endereço de e-mail: currí[email protected] .