PM prende suspeitos e apreende armas durante operação no bairro Zumbi

Policiais militares prenderam dois suspeitos e apreenderam armas durante a “Operação Saturação”, realizada no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim, nesta terça-feira (7).

Segundo a Polícia Militar, policiais militares, em viaturas, estão fazendo o reforço no bairro e até o momento, foram apreendidas cinco armas de fogo, sendo duas espingardas, um revólver, uma submetralhadora e uma garrucha. Além das apreensões das armas, dois suspeitos foram detidos.

Desde a manhã da última segunda-feira (6), o bairro Zumbi vive uma rivalidade de criminosos por disputa do tráfico de drogas. Vídeos feitos pelos criminosos mostram eles ostentando armas e trocando tiros em frente a Escola Municipal EMEB “Normília da Cunha dos Santos.

Na manhã desta terça-feira (7), as escolas municipais EMEB “Normília da Cunha dos Santos” e EMEB “Professora Idalina Cunha Moraes” tiveram as aulas suspenas. Além disso, o Centro de Referência e Assistência Social (Cras) do Zumbi não teve funcionamento. Policiais militares e guardas municipais estão no bairro para garantir a segurança dos moradores.