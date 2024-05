PM realiza “Operação Saturação” após tiroteio no bairro Zumbi

Na manhã desta terça-feira (7), policiais militares estão realizando a “Operação Saturação”, no bairro Zumbi, em Cachoeiro de Itapemirim. Segundo a Polícia Militar, o objetivo da operação é combater a rivalidade de criminosos com intenso tiroteio, por disputa por pontos de tráfico na região.

Segundo a Polícia Militar, a operação é realizada com base na ação dos criminosos no bairro Zumbi nos últimos dias. “Desde o início da noite de ontem, durante a madrugada e ao longo desta manhã de terça, sem prazo estipulado para o término, está ocorrendo uma saturação no policiamento, com vistas a reprimir ações como aquelas vistas, bem como para identificar e prender os criminosos responsáveis”, ressalta o órgão.

Em nota, a Polícia Militar informou que, até o presente momento, não tem registro de pessoas feridas. De acordo com as informações levantadas pelo Setor de Inteligência, o fato criminoso ocorreu por disputa por pontos de tráfico na região.

“A Polícia Militar ressalta que continuará empregando todos os seus recursos para garantir a segurança dos residentes do bairro e dos munícipes de Cachoeiro de Itapemirim de forma geral e solicita que as pessoas que tiverem informações sobre os delinquentes repassem pelo 190, serviço de emergência, bem como pelo número 181, da Secretaria de Segurança Pública.

Policiais militares realizando patrulhamento no bairro Zumbi nesta terça-feira (7) | Foto: Divulgação/Polícia Militar