Poder Judiciário oferece estágio para estudantes de direito no Sul do ES

O Poder Judiciário do Espírito Santo abriu vaga de estágio de conciliação para estudantes de graduação em direito. As oportunidades são para os juizados especiais de Itapemirim.

Os currículos devem ser enviados para o e-mail: [email protected] até o dia 26/05/2024, conforme informações disponíveis em: https://sistemas.tjes.jus.br/ediario/index.php/component/ediario/?view=content&id=1721035

Poderão participar da seleção estudantes de graduação em Direito com matrícula regular entre o 4º e o 8º período, e frequência efetiva em instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC).

São 06 horas diárias e 30 horas semanais.

A bolsa de estágio nesta modalidade é de R$ 1.155,63, já incluso auxílio-transporte e auxílio-alimentação.

