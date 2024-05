Real Noroeste e Serra jogam pela 2ª rodada da Série D; veja os resultados

O futebol capixaba entrou em campo no sábado (4), para a 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. No Grupo A6, o Real Noroeste somou mais um ponto e o Serra perdeu como visitante.

Leia também: O Monstro está de volta! Flu confirma contratação de Thiago Silva

O Real Noroeste jogou pela primeira vez no estádio Joaquim Alves de Souza, em Barra de São Francisco, e empatou em 1 a 1 com a Portuguesa-RJ. A partida foi eletrizante e teve transmissão da TVE Espírito Santo.

O clube de Águia Branca saiu na frente logo aos oito minutos do primeiro tempo, com Robert, que finalizou rasteiro uma bola espirrada pela defesa. O Real Noroeste, porém, passou a jogar com um a menos a partir dos sete minutos do segundo tempo, quando Lailson foi expulso com o segundo cartão amarelo, e sofreu o empate aos 27, com gol de Marcelo Toscano.

Aos 36, as equipes ficaram novamente em igualdade numérica, após Lucas Santos, da Portuguesa-RJ, receber o segundo cartão amarelo e ser expulso. Nos acréscimos, o time carioca desperdiçou um pênalti com Hernane Brocador, que acertou o travessão.

“O empate, pelas circunstâncias, foi bom. Acho que nos contra-ataques, quando a gente saiu, a gente poderia ter aproveitado melhor. Mas acho que vale essa luta, essa entrega, nosso time é bom. A gente jogou contra uma equipe que de fato é uma das candidatas ao acesso. Então, é acertar os detalhes que faltam para a gente conseguir a tão sonhada vitória e entrar de vez na Série D”, analisou o goleiro Neguete, em entrevista à emissora pública dos capixabas.

No mesmo dia, o Serra visitou o Nova Iguaçu-RJ e perdeu por 4 a 0, no estádio Jânio Moraes. Victor Rangel, Sidney, Xandinho e João Victor fizeram os gols da equipe laranja.

A 3ª rodada terá o primeiro duelo capixaba nesta Série D. O Real Noroeste recebe o Serra no sábado (11), às 17h, no estádio Joaquim Alves de Souza. No momento, no Grupo A6, o Real Noroeste ocupa a quinta posição, com dois pontos, e o Serra é o terceiro colocado, com três pontos.

Campeonato Brasileiro Série D – 2ª Rodada

Real Noroeste 1 x 1 Portuguesa-RJ (04/05, Joaquim Alves de Souza, Barra de São Francisco-ES)

Nova Iguaçu-RJ 4 x 0 Serra (04/04, Jânio Moraes, Nova Iguaçu-RJ)

Campeonato Brasileiro Série D – 3ª Rodada

Real Noroeste x Serra (11/05, 17h, Joaquim Alves de Souza, Barra de São Francisco-ES)

Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira)