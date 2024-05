Saiba quem é Amanda Araújo, influenciadora digital e namorada de Richarlison

Richarlison, jogador de futebol do Tottenham Hotspur, time da Inglaterra, e frequentemente chamado para a Seleção Brasileira, usou suas redes sociais na sexta-feira, 17, para assumir o relacionamento com Amanda Araújo.

Os dois já haviam sido vistos juntos, mas não confirmaram a natureza da relação. O atleta legendou a foto com corações.

Amanda tem 20 anos e nasceu em Londrina, no Paraná. Atualmente, ela mora em São Paulo, onde cursa Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie.

Além de estudar, ela é influenciadora digital e conta com mais de 36 mil seguidores em seu perfil do Instagram. Nas redes, a namorada de Richarlison compartilha sua rotina, dicas de beleza e suas comidas favoritas.

A influenciadora também mostra as viagens que faz para os seguidores. Ela e o jogador de futebol vivem um relacionamento a distância, já que ele mora em Londres, na Inglaterra.

Estadao Conteudo

Receba as principais notícias do dia no seu WhatsApp e fique por dentro de tudo! Basta clicar aqui.