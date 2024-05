Santa Casa de Muniz Freire poderá ampliar consultas e cirurgias

O prefeito Dito Silva (PSB) se reuniu, na manhã da última sexta-feira (3), com a direção da Santa Casa e com o secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto e o deputado estadual Bruno Resende (União Brasil), presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa.

O encontro aconteceu na Santa Casa, após uma visita guiada à unidade. O objetivo é ampliar a oferta do atendimento ambulatorial especializado, por meio de credenciamento junto à Regulação do Estado, o que poderia tornar a Santa Casa referência na região, atendendo pacientes de vários outros municípios e, até em cirurgias eletivas.

Também participaram da reunião a secretária Municipal de Saúde, Rita Fontes, a primeira dama Patrícia Vivyane, que é médica e voluntária no município; o diretor Clínico da Santa Casa, Thales Machado; Ivens Guimarães, gestor administrativo; a presidente da Santa Casa, Isabel Mendes; o superintendente de Saúde da Regional Sul, Márcio Clayton, secretários municipais, vereadores e profissionais da Secretaria Municipal de Saúde.

Parceria com a Santa Casa

Atualmente, no atendimento especializado, a Prefeitura de Muniz Freire já se antecipou e firmou parceria com a Santa Casa. “Desde 2022 já temos a oferta de atendimento ambulatorial em oito especialidades: pediatria, ginecologia, cardiologia, endocrinologia, otorrinolaringologia, dermatologia, cirurgia geral e urologia. Entre novembro de 2022 e dezembro de 2023, foram realizadas 3.960 consultas. Agora, com a ajuda do governo do Estado, podemos ampliar isso e ser referência na região”, informou o prefeito Dito Silva.

O gestor administrativo da unidade, Ivens Guimarães, agradeceu a oportunidade e disse que a Santa Casa está de portas abertas para atingir todo seu potencial de atendimento. “A gente quer trabalhar, a gente quer serviço e estamos à disposição para atender a saúde capixaba ainda mais com essa parceria que a gente tem com o Município. Nessa visita, vocês visualizaram que a gente tem potencial para poder credenciar junto ao Estado. O que é um ponto importante para a gente. Queremos devolver a Santa Casa de Muniz Freire ao cenário estadual da Saúde”, destacou Ivens Guimarães.

Possibilidades de cirurgias eletivas

Para o Secretário de Estado da Saúde, Miguel Paulo Duarte Neto, estando o centro cirúrgico em condições, é possível fazer cirurgias eletivas na Santa Casa de Muniz Freire. Segundo ele, nas especialidades já oferecidas no município, são quatro ou cinco que a Secretaria de Estado da Saúde tem credenciamento aberto.

“Se a Santa Casa aderir ao credenciamento, as consultas serão reguladas, atendendo não apenas pacientes de Muniz Freire, o que é bom porque irá trazer mais pessoas para transitar na cidade. Achei Muniz Freire uma cidade bonita, movimentada, visivelmente em crescimento, e isso é um ponto favorável. Sobre o hospital, eu vejo que aqui tem o principal, que é a vontade política de se fazer, outro ponto a favor, com a capacidade de poder ser um centro para outros municípios. O hospital tem uma estrutura boa, só precisa de alguns ajustes”, afirmou o secretário de Estado da Saúde.

O deputado estadual Bruno Resende (União Brasil), que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, elogiou a direção da Santa Casa pela desenvoltura e engajamento na ampliação dos serviços e também a atual gestão pela iniciativa da contratação de consultas especializadas “É só olhar para o ambulatório. São pouquíssimos os municípios que tem, hoje, o que Muniz Freire tem em relação a consultas ambulatórias de especialidades. Isso é ir além do básico, do mínimo, do que o que a maioria faz. Eu tenho certeza que, daqui a pouco, estaremos trazendo boas notícias para Muniz Freire”, declarou Bruno Resende.

Casa Rosa

Após a reunião na santa Casa, o grupo participou de uma visita à Casa Rosa, especializada no atendimento à mulher e também no Centro de Atenção Psicossocial de Muniz Freire (CAPS), inaugurado no ano passado.

Com a apresentação do Projeto: “implantação da Assistência e Cuidado Farmacêutico no Caps I de Muniz Freire, um novo olhar e uma nova perspectiva em Saúde Mental”, desenvolvido pela farmacêutica Elma Soares Mignone Soroldoni em parceria com a Rede Municipal de Saúde Mental, Atenção Primária e ICEPI por meio do Programa de Fortalecimento da Assistência Farmacêutica promovido pela Secretaria de Estado da Saúde (PROFAF); que concorreu na categoria de municípios com até 30 mil habitantes e ficou em 1º lugar, o que garantiu um recurso de R$ 20 mil para a execução do projeto.

“A inauguração da farmácia do caps I hoje deu início a primeira etapa do projeto que tem por objetivo facilitar o acesso do paciente ao medicamento e promover a melhor adesão dos pacientes do CAPS I ao tratamento farmacológico e assim diminuir surtos proporcionando uma melhor qualidade de vida a esses pacientes”, destacou Elma Soares.

Segundo ela, em paralelo à implantação da Farmácia do CAPS I de Muniz Freire, o projeto traz a implantação do cuidado farmacêutico, onde o profissional farmacêutico passa a ser integrante da equipe multidisciplinar que acompanha esses pacientes no CAPS I, avaliando os resultados do tratamento farmacológico e buscando alternativas junto aos outros profissionais da unidade.

Foto: Divulgação/PMMF

Fonte: Prefeitura de Muniz Freire.