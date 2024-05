São Paulo vence Fluminense e mostra força para brigar pela ponta no Brasileirão

O São Paulo fez um bom jogo contra o Fluminense nesta segunda-feira (13), pela sexta rodada do Brasileirão, e saiu do MorumBis com uma vitória por 2 a 1, de virada, com gols marcados por Bobadilla e Arboleda. O único gol carioca foi contra, de Igor Vinícius. Embora não tenha sido brilhante durante toda a partida, o time são-paulino foi superior na maior parte do tempo e, no final, quando já não exibia mais a qualidade inicial, mostrou força para alcançar o triunfo.

Tal força também parece apontar para a construção de um time que tem condições de se colocar na briga pela ponta da tabela, na qual ocupa agora a quinta colocação, com dez pontos. Já o Fluminense fica na zona de rebaixamento, em 17º lugar, com cinco.

O São Paulo foi dominante durante os 30 minutos iniciais da partida. Sem Calleri, desfalque até o fim do mês por causa de uma lesão na panturrilha, Zubeldía reformulou o ataque e apostou em quarteto ofensivo formado por Rodrigo Nestor, Luciano, André Silva e Juan para quebrar, com sucesso, a linha defensiva da Fluminense. A inteligência e disciplina tática de Nestor eram os principais trunfos da equipe paulista.

O meia, aliás teve duas finalizações perigosas defendidas por Fábio, uma em jogada coletiva de toques rápidos e outro após erro de Fábio na saída de bola, forçado pela marcação alta são-paulina, em exemplos claros de que há bastante repertório entre os comandados de Zubeldía. A bola aérea também foi utilizada como recurso e levou perigo à meta carioca.

A superioridade dos donos da casa, contudo, não serviu de nada, já que o Fluminense encontrou o caminho do gol em um dos raros momentos em que levou perigo. Na conclusão de ótimo lance criado por Kauã Elias, o atacante Keno, de volta após dois meses se recuperando de lesão, chutou em cima de Rafael, mas Igor Vinícius foi de encontro com a bola e fez contra, aos 28 minutos.

O empate paulista saiu três minutos depois, graças a uma falha de Fábio, que foi para a bola com o pé mole ao receber um recuo e entregou de bandeja para Juan, que avançou pela esquerda da área e tocou para Bobadilla marcar. Ainda houve confusão antes do intervalo, protagonizada por Luciano e Fernando Diniz, que trabalharam juntos no São Paulo. O atacante são-paulino recebeu amarelo e o treinador foi expulso.

Depois do domínio do São Paulo na maior parte da etapa inicial, o segundo tempo teve uma configuração diferente em seu início, com ações ofensivas interessantes para ambos os lados. O volume, entretanto, era um pouco maior para o lado do time da casa, que até deu à torcida a oportunidade de comemorar o gol da virada, anotado por Luciano, mas anulado pelo árbitro Anderson Daronco após revisão no VAR, por falta de Galoppo em Lima na origem do lance.

A superioridade da equipe de Zubeldía deixou de ser pequena e se transformou em algo maior na segunda metade da etapa final. Apesar disso, havia certa dificuldade no último, especialmente depois que Rodrigo Nestor foi substituído por Rodriguinho. Já sem a qualidade demonstrada em outros momentos da partida, os são-paulinos contaram com o oportunismo de Arboleda, que aproveitou falha da defesa após cobrança de escanteio para marcar o gol da virada. Uma bola na trave, após chute de Marcelo, foi o mais próximo que o Fluminense esteve de empatar.

FICHA TÉCNICA

SÃO PAULO 2 X 1 FLUMINENSE

SÃO PAULO – Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e Patryck (Welington); Bobadilla (Galoppo), Alisson e Rodrigo Nestor (Rodriguinho); Luciano, André Silva (Ferreira) e Juan (Erick); Técnico: Luis Zubeldía.

FLUMINENSE – Fábio; Marquinhos, Manoel (Felipe Andrade), Antônio Carlos e Diogo Barbosa (Marcelo), Martinelli (John Kennedy), Alexsander e Lima; Arias, Keno (Guga) e Kauã Elias (Terans). Técnico: Fernando Diniz.

GOLS – Igor Vinícius, contra, aos 28, e Bobadilla, aos 31 minutos do primeiro tempo. Arboleda, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS – Rodrigo Nestor, Alisson, Luciano, Igor Vinícius, Alexsander,Erick Manoel e Lima

CARTÃO VERMELHO – Fernando Diniz.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS).

RENDA – R$ 2.103.391,00.

PÚBLICO – 39.515 pessoas.

LOCAL – MorumBis, em São Paulo (SP).

