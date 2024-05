Seis pessoas são presas por suspeita de estupro em abrigos no RS

Em meio à tragédia que assola o Rio Grande do Sul, seis pessoas foram presas por suspeita de cometerem crimes sexuais em abrigos para vítimas das enchentes. As prisões foram confirmadas nesta quinta-feira (9), pelo delegado Sandro Caron, secretário estadual da Segurança Pública.

Segundo a Polícia Civil, que investiga os casos, um dos crimes teria ocorrido em Viamão, município do interior gaúcho. O suspeito foi preso preventivamente pelo crime de estupro de vulnerável.

Questionado por jornalistas, o governador Eduardo Leite (PSDB) disse que há suspeita de envolvimento de parentes das vítimas nos casos investigados.

“O que observamos são justamente casos que, em princípio, lamentavelmente, envolvem familiares das crianças, o que sinaliza a possibilidade desses abusos já acontecerem anteriormente, e a situação nos abrigos tenha escancarado isso e dado a oportunidade de ação do poder público”, afirmou o governador durante entrevista coletiva.

Leite assegurou que todas as providências estão sendo tomadas e que solicitou à Secretaria de Justiça, Cidadania e Direitos Humanos que verifique a possibilidade de abertura de abrigos especiais para mulheres e jovens em situação de vulnerabilidade ou que necessitem “especial cuidado”.

Na mesma entrevista, o secretário estadual da Segurança Pública disse que as forças de segurança terão foco direcionado aos abrigos, e que “em alguns deles temos permanentemente integrantes da Brigada Militar e Polícia Civil”.

Estadao Conteudo

