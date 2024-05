Sêxtuplos capixabas: veja como estão os bebês aos sete meses de vida

Em meio a muitas (muitas mesmo) fraldas e mamadeiras, os irmãos Henry, Lucca, Eloá e Maytê seguem crescendo cada dia mais fortes e saudáveis. Fruto de uma gestação de sêxtuplos, os bebês de Colatina enfrentaram uma verdadeira batalha pela vida desde o nascimento.

Os papais, Quezia Romualdo e Magdiel Costa, que também são pais de Heloísa, acompanharam todo o processo de internação e recuperação dos filhos. Os irmãos nasceram com menos de 1kg e enfrentaram muitos desafios, sempre com o suporte e a dedicação de uma grande equipe de profissionais. Infelizmente, os irmãos Matteo e Theo faleceram devido às complicações com a prematuridade extrema.

Os outros quatro bebês seguiram com o tratamento e, ao todo foram mais de 120 dias de internação com suporte multidisciplinar.

Entretanto, há pouco mais de três meses todos os bebês tiveram alta e a família vive uma nova e desafiadora fase. Aos poucos a rotina foi se estabelecendo e família aprendendo a lidar com tantos filhos, afinal, são quatro bebês e uma criança.

Quézia contou que os bebês mamam a cada três horas e para controlar os horários, a família costuma fazer anotações em um quadro. Porém, para sorte do casal, os filhos dormem a noite toda. “Fomos abençoados por Deus por todos eles dormirem muito bem à noite”.

A rotina da família é compartilhada com milhares de seguidores pelo Instagram (@maedesextuplosoficial), que podem acompanhar o desenvolvimento dos gêmeos. Hoje, aos sete meses de vida, eles estão saudáveis. “Nem parecem que são prematuros”, comemoram os pais.

Sobre os sêxtuplos Capixabas

Os sêxtuplos Theo, Matteo, Lucca, Henry, Maytê e Eloá nasceram no dia 1º de outubro, em Colatina, em um parto que durou dez minutos. A mãe Quezia Romualdo estava com falta de ar e contrações e passou por cirurgia cesariana. O nascimento dos bebês envolveu uma equipe de 32 profissionais entre médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, técnicos de enfermagem, anestesistas e pediatras.

A princípio, a expectativa da equipe médica era de que a gravidez alcançasse as 30 semanas. Porém, Quezia completou 27 semanas no dia 30 de setembro, um dia antes do parto, fase considerada de prematuridade extrema.

O pequeno Matteo não resistiu e faleceu com cinco dias de vida. E após enfrentar algumas complicações renais e no coração, o bebê Théo também veio a óbito, no dia 05 de dezembro.

Henry foi o primeiro a deixar a Unidade de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e o primeiro a ter alta hospitalar, no dia 05 de janeiro. Já no dia 08 de janeiro, foi a vez de Lucca ir pra casa. E quase um mês depois, no dia 07 de fevereiro, as irmãs Eloá e Maytê também tiveram alta hospitalar e puderam ir pra casa.