Sorte ou azar? Números da série ‘Lost’ foram sorteados na Mega-Sena

Os fãs da série ‘Lost’ ficaram eufóricos no último sábado (4). Cinco dos seis números foram sorteados no concurso 2.720 da Mega-Sena. Na série de TV, a sequência é : 4 – 8 – 15 – 16 – 23 – 42. No sorteio, a sequência foi: 08 – 15 – 16 – 23 – 42 – 43. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas.

Na série ‘Lost’, depois de ficar milionário na loteria jogando esses números, o personagem Hugo Hurley (Jorge Garcia), se tornava azarado e tragédias passavam a acontecer ao seu redor. A história foi contada no 18° episódio da primeira temporada, chamado “Numbers”.

Diferente da série, não houve sortudo e com isso, o prêmio da faixa principal para o próximo sorteio, na próxima terça-feira (7), está estimado em R$ 37 milhões.

A quina teve 2.967 apostas ganhadoras, e cada uma vai receber R$ 1.878,49. Já a quadra registrou 6.884 apostas vencedoras, e cada ganhador receberá prêmio de R$ 809,63.