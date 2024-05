Susana Vieira lança biografia e revela qual o maior papel da carreira

Susana Vieira, aos 81 anos de idade, deu uma entrevista ao Fantástico deste domingo (19), em que fala sobre sua biografia lançada em livro recentemente e momentos marcantes de sua carreira. A atriz foi questionada: “Você considera a Maria do Carmo seu maior papel?”. “Eu considero, sim”, respondeu.

A pergunta fez referência à protagonista de Senhora do Destino, novela exibida em 2004. Na trama, que marcou época, ela vivia uma migrante nordestina que chegava no Rio de Janeiro em 1964 e era separada de sua filha, Lindalva. Ela contracenava com artistas como José Wilker, Carolina Dieckmann e Renata Sorrah, a vilã Nazaré.

A biografia também faz menção ao papel no título: Susana Vieira: Senhora do Meu Destino. O material foi escrito em conjunto com o autor Mauro Alencar, e retrata desde a infância da atriz até momentos mais recentes, como quando descobriu um câncer em 2015.

O livro de Susana Vieira ainda conta com diversas imagens históricas e depoimentos de colegas como Tony Ramos, Arlete Salles, Miguel Falabella, Silvio de Abreu, Renata Sorrah e Boni.

Estadao Conteudo