Suspeito de homicídio é preso pela polícia em Mimoso do Sul

Um homem de 33 anos, foi preso suspeito de envolvimento em um homicídio. Segundo a Polícia Civil, a prisão aconteceu em Conceição do Muqui, distrito de Mimoso do Sul, na tarde da última quarta-feira (8).

De acordo com as informações obtidas no boletim de ocorrência da PC, os policiais se deslocaram até a localidade de Caracol, para o cumprimento de mandado de busca e apreensão contra o suspeito. Chegando no local, os policiais foram recebidos pela esposa do suspeito.

Na residência, a equipe fez uma varredura na casa e no entorno do quintal, na tentativa de localizar e apreender arma de fogo, porém, nada de ilícito foi encontrado. Além disso, o suspeito foi informado que havia um mandado de busca e apreensão contra ele.

Sendo assim, policiais civis deram voz de prisão aos suspeito e o conduziram para a delegacia de polícia de Mimoso do Sul, para as medidas que o fato requer.