Tecnologia como aliada na captação e fidelização de doadores de sangue

A tecnologia tem promovido avanços na medicina atual e também tem sido indispensável em tratamentos. Mas, seu uso tem ido além da medicina. Como exemplo, para atrair novos doadores de sangue. Esse assunto será um dos destaques do Simpósio de Ciência e Tecnologia na Saúde – PROINTEC, que acontece em Cachoeiro de Itapemirim.

O evento será realizado na próxima terça (21) e quarta-feira (22), no Jaraguá Tênis Clube, no bairro Gilberto Machado. A inscrição é gratuita. Contudo, para participar o evento basta CLICAR AQUI.

A pesquisadora e ilustradora no aplicativo Gota de Vida, Giulyana Mazioli Alvarenga vai apresentar o tema: “A tecnologia como instrumento para captação e fidelização de doadores de sangue”. Afinal, é possível?

“Algumas das principais funcionalidades do aplicativo Gota de Vida são o agendamento de doações online. Além do o questionário para verificação de elegibilidade, que não substitui a triagem realizada pelo hemocentro presencialmente. E também o histórico de doações realizadas pelo usuário, acompanhado de conquistas relativas a suas ações dentro do app. Deste modo, os usuários são estimulados, por meio da facilidade que encontram em ter acesso aos serviços que o hemocentro disponibiliza, de maneira online. Aém de conseguirem gerenciar de modo intuitivo quando poderão doar novamente. Isso reforça a volta do doador ao centro de coleta de sangue, garantindo fidelização em seu ato”, explica a pesquisadora.

Doadores de sangue

Portanto, debater o tema é importante na busca por novos doadores de sangue. “ Há uma falta expressiva de doadores de sangue no estado do Espírito Santo, assim como em todo o país. Fato é que todos os dias há pacientes nos hospitais necessitando de transfusões sanguíneas, seja para tratar casos de traumas, procedimentos cirúrgicos ou doenças crônicas. Então, é extremamente necessária a conscientização e a mudança de hábitos de boa parte da população, para que os estoques sejam devidamente abastecidos e os pacientes possam tratar suas condições clínicas”, ressalta Giulyana.

“Buscamos mudar esse cenário captando novos doadores por meio das funcionalidades propostas no aplicativo, além de fidelizar os doadores que não são mais de primeira viagem, criando assim uma cultura de doação de sangue na população capixaba”, continua.

Tecnologia como aliada

O aplicativo Gota de Vida utiliza a tecnologia para captar novos doadores. “Por meio de suas funcionalidades, o Gota de Vida visa captar novos doadores de sangue e fidelizar aqueles que já doaram alguma vez, mas que não possuem recorrência em suas ações. Além disso, a comunidade dentro do aplicativo estimula os usuários a compartilharem seus feitos, a fim de incentivar outras pessoas a também fazerem o mesmo e compartilhar pedidos de doação de sangue”, conta a pesquisadora.

Para sua apresentação, Giulyana disse que os “participantes podem esperar uma apresentação aprofundada sobre as funcionalidades do aplicativo, sendo introduzidos à plataforma de maneira plena e, é claro, conhecendo mais sobre o universo hemoterápico, para que eles se sintam mais confortáveis a realizarem uma doação de sangue – ou doação por aférese -, ao descobrir sua importância e como um simples ato pode salvar várias vidas de uma só vez”, completa.

Quem é Giulyana Mazioli Alvarenga?

Giulyana Mazioli Alvarenga é pesquisadora e graduanda em Artes Plásticas pela Universidade Federal do Espírito Santo.

Atua como designer gráfica, especializada em UX/UI, e ilustradora no aplicativo Gota de Vida, desenvolvido pelo Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde, onde sua criatividade e habilidades contribuem para melhorar a experiência dos usuários e promover a saúde.

O aplicativo Gota de Vida foi lançado em junho de 2023. Ele visa fomentar a ampliação e a fidelização de doadores de sangue no ES.