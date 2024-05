Tony Ramos é internado e passa por cirurgia para estancar sangramento

O ator Tony Ramos, de 75 anos, foi operado nesta quinta-feira (16), no Hospital Samaritano de Botafogo, para drenagem de hematoma subdural. Segundo o boletim médico divulgado às 20h20, o estado de saúde do ator é estável.

“O Hospital Samaritano Botafogo informa que o ator Tony Ramos foi submetido a uma cirurgia de drenagem de hematoma subdural no início da noite de hoje (16/05). O estado de saúde do paciente é estável”, diz o boletim.

Tony Ramos está em cartaz com a peça O Que Só Sabemos Juntos, em São Paulo, ao lado de Denise Fraga. Em recente entrevista ao Estadão, ele falou sobre a importância da escuta e do afeto, e comentou sobre a volta ao palco, depois de tantos anos se dedicando à TV.

Estadao Conteudo

