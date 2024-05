Trânsito na BR-101 Sul, em Anchieta, é liberado após acidente grave

O trânsito na BR-101 Sul, em Anchieta, foi liberado após um acidente grave envolvendo uma carreta, um caminhão e um carro de passeio na manhã desta quarta-feira (22).

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), duas pessoas morreram e uma terceira pessoa foi socorrida com ferimentos e encaminhada para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim. O estado de saúde dela não foi informado.

No Twitter, a PRF emitiu um comunicado informando que no por volta das 10h45, km 361 da BR-101, em Anchieta, o trânsito foi liberado nos dois sentidos.

